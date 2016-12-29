Петербурженка более 5 лет развращала свою дочь

17-летняя девушка обвинила свою мать в сексуальных домогательствах

В Петербурге в полицию обратилась 17-летняя девушка. Она написала заявление на собственную 50-летнюю мать, в котором обвинила ее в многолетних сексуальных домогательствах. Потерпевшая рассказала, что мать в течение 6 лет начиная с 2011 года совершала в отношении дочери то, что на языке уголовного законодательства называется "насильственными действиями сексуального характера".

Несовершеннолетняя девушка сообщила, что развращающие действия ее мать совершала в течение почти шести лет в собственной квартире, расположенной в Дегтярном переулке. Материалы дела были переданы для проверки в Следственный комитет.

Информация об обстоятельствах дела выясняется.

Видео: из архива