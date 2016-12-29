Приставы Петербурга списали со счета должника несколько миллионов

Сотрудники УФССП нашли банковский счет задолжавшего мужчины. С него и списали долг, который составил около двух с половиной миллионов рублей.

Судебный приставы помогли банку вернуть деньги, которые им задолжал петербуржец. Мужчина взял крупный кредит, однако не смог его вовремя выплатить. Поэтому кредитная организация обратилась в суд. Там постановили, что должник обязан вернуть около 2,5 миллионов рублей. Исполнительной частью этого решения занялись в Смольнинском отделе центрального района.

Мужчину лишили возможности выезжать за границу. Также арестовали принадлежащее ему нежилое помещение. Это подействовало на должника и он начал погашать долг. Однако вносимых им денег было недостаточно для полной оплаты задолженности. Поэтому приставы занялись поиском его счетов. На одном из которых нашли нужную сумму, которую и списали в счет оставшегося долга.

За прошлый год в Северной столице судебные приставы возбудили более 65 тысяч производств против должников по кредитам. Всего с них удалось взыскать около двух миллиардов рублей.

На прошлой неделе, в Петербурге два коллекторских агентства наказали за рвение. Выбивателей долгов привлекли к административной ответственности.