В Петербурге отец-должник попросил дедушку заплатить долг по алиментам внучке

Алиментщик, задолжавший родной дочери 300 тысяч, попался приставам мобильной группы "Поток". Чтобы не расставаться с автомобилем, он позвонил папе и попросил его погасить долг перед внучкой.

Судебные приставы Северной столицы по разному охотятся за должниками. В том числе неплательщиков вычисляют через базу данным системы "Поток". Мобильная группа останавливает машины должников, заставая их врасплох.

Пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу в пятницу, 3 марта, рассказала о случаи 43-летнего алиментщика. Горе-отца на автомобиле Kio Rio остановили приставы. Мужчина продолжительное время не выполнял своих обязанностей перед дочкой. Он и дальше не собирался выполнять судебное решение по погашению долга в 300 тысяч. Однако отца напугала перспектива распрощаться с автомобилем.

Чтобы решить проблемы, 43-летний петербуржец позвонил своему отцу. Дедушка привез нужную сумму и погасил долг своего сына перед внучкой. Остается надеяться, что после этого папа объяснил сыну об ответственности перед детьми.

Накануне в Петербурге произошел достаточно курьезный случай. Мужчина назвал 12-летнюю дочь еретиком и отказался платить алименты. Долги девочка папа объяснил тем, что она не прошла обряд крещения.