Петербуржец задержан за стрельбу по машине на улице Мира

34-летний мужчина пытался расстрелять автомобиль на Васильевском острове

На улице Мира в Петербурге молодого мужчину полицейские задержали за то, что он открыл стрельбу из травматического пистолета прямо на улице. По предварительным данным, 34-летний безработный житель Васильевского острова несколько раз выстрелил в припаркованный у дома №9 автомобиль.

Как стало известно, в полицию обратился владелец автомобиля – несмотря на то что его транспортное средство не пострадало, автолюбитель счел целесообразным рассказать о неадекватной выходке сотрудникам правоохранительных органов.

Подозреваемого задержали в тот же день. Травматический пистолет у него изъяли. Сейчас полицейские пытаются выяснить, что сподвигло безработного петербуржца на такой странный поступок.

Видео: архив