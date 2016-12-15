Врачи спасают жизнь петербуржца, выпавшего из окна общежития на Двинской

Мужчину нашли с ранами, характерными для падения с высоты около расселенного общежития в Кировском районе. Он получил серьезные травмы, но остался жив.

В субботу, 1 июля, около десяти часов вечера скорая забрала от дома 8, корпус 2 на Двинской улице пострадавшего мужчину. У раненного были признаки травм от падения с высоты. На вид ему было около сорока лет.

Предположительно, мужчина упал со второго этажа аварийного девятиэтажного общежития. Это рассказал прохожий, сообщает "ПолитЭксперт". Очевидец сообщил об этом в полицию, но не оставил своих контактов.

Мужчину с травмами головы и переломами отвезли в больницу. Там сразу же поместили в реанимацию. У него обнаружили черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом ключицы и открытый перелом берцовой кости. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Пострадавший пока не может рассказать что-то о случившемся, из-за своего состояния. Также не известно и его имя.

Правоохранительные органы проверяю дом, где произошло ЧП. Никаких следов на месте на обнаружено. Рассматриваются различные версии случившегося.