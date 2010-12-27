Наглый, но стабильный петербуржец четвертый раз "заминировал" самолет в Швеции

В Швеции рейс из Стокгольма в Пхукет была задержан на несколько часов из-за звонка "телефонного террориста".

Более 300 человек пострадали от действий российского телефонного хулигана в Швеции. Неизвестный мужчина сообщил о бомбе на борту рейса, следовавшего из Стокгольма в Пхукет 3 марта. В этот момент самолет уже выезжал на взлетную полосу аэропорта Арланда, и его пришлось резко остановить и обследовать на наличие взрывных устройств. Информация о бомбе не подтвердилась, однако шведы все-таки решили заменить самолет. В итоге они смогут подняться в небо только в 20.45.

По данным местных СМИ, звонок о взрывчатке пришел в Стокгольм с номера, принадлежащего россиянину Тамерлану Мусаеву. Он уже четвертый раз за этот год срывает вылет самолетов разных шведских компаний. Как пишет "Фонтанка", у Тамерлана Мусаева, ранее жившего в Петербурге, есть повод не любить скандинавов. В середине "девяностых" он угнал самолет в Тюмене и долетел до Стокгольма. Однако местная полиция тут же передала петербуржца в руки правоохранителей. В результате Мусаев был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Известно, что сейчас Мусаев находится в Амстердаме. В телефонном разговоре с журналистами он подтвердил причастность к утреннему ЧП в Швеции.