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Asyaromanenkova
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Разбушевавшийся петербуржец угрожал убить возлюбленную, бросив фен ей в ванну

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Конфликт сожителей зашел в неожиданное русло. Сначала мужчина угрожал убийством, а затем выгнал женщину из квартиры.

Неспокойно прошло утро в одной из квартир дома 48 на улице Веры Слуцкой. Около девяти утра в понедельник, 16 января, в полицию позвонила 33-летняя петербурженка. Она сообщила, что в ее квартире незнакомый мужчина. Когда отряд правоохранителей прибыл на место оказалось, что мужчина ей не только знаком, но и является ее сожителем. Но в это утро 48-летний петербуржец не на шутку разошелся.

Утром пара поссорилась. Как рассказывает женщина, возлюбленный посадил ее в наполненную ванну и обещал бросит туда фен. Потом он смилостивился и позволил своей жертве одеться и выгнал ее на улицу. Разбушевавшегося мужчину доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе компания преступников избила и ограбила петербуржцев прямо в квартире их подруги. Злоумышленники поджидали своих жертв прямо у двери. Двух мужчин и женщину держали в квартире последней. Преступники избили битами своих жертв, отобрали у них телефоны, наличку, а также аппаратуру хозяйки квартиры.

Теги: ванна , сожитель , убийство , угроза , фен , электричество
Категории: Новости СПб

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