Ревнивец бутылкой водки убил петербурженку из-за амурной переписки с другим

Мужчина ударил предполагаемую изменщицу бутылкой с алкоголем по голове. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В Петербурге осудили местного жителя. Который в приступе ревности убил свою возлюбленную. Мужчина приревновал вторую половинку после прочтения ее сообщения на телефоне. В качестве орудия убийства мужчина использовал бутылку водки.

Преступление произошло в квартире Калининского района. Парочка распивала алкоголь. Когда две бутылки они уже приговорили, в мужчине проснулся ревнивец. Он взял телефон своей возлюбленной и начал читать там сообщения. Из переписки с каким-то юношей ему показалось, что его женщина неверна ему. Злоба взыграла в нем и он набросился на неверную (предположительно) подругу. Но после нескольких ударов остыл и сел пить водку. Но алкоголь плохой советник в любых делах, поэтому ревность с большей силой захватила мужчину. В этот раз он вооружился бутылкой водки и ей ударил по голове женщину.

Видимо, и без того сильный удар усилила жидкость в бутылке. От полученной травмы любимая женщина скончалась на месте.

Ревнивец стал фигурантом уголовного дела. Он признал свою вину. Но это не помешало суда назначить наказание для него – пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Павловске ревнивица зарезала мужчину и попалась из-за отзывчивых очевидцев.