Дорожники выплатят 300 тысяч петербуржцу, сломавшему ногу из-за гололеда

Суд постановил дорожной компании выплатить 300 тысяч горожанину, сломавшему ногу из-за наледи на дороге. Компания свою вину не признавала и пыталась оспорить решение.

В среду, 8 февраля, Калининский районный суд удовлетворил жалобу петербуржца к дорожно-эксплуатационному предприятию "Гражданское". Все началось с того, что мужчина переходил дорогу по "зебре". Он поскользнулся на наледи и неудачно упал. В результате сломал ногу. Виновником травмы мужчина объявил дорожников. По его мнению, предприятие плохо выполнило свою работу по очистке проезжей части. Нанесенный ему вред истец оценил в 150 тысяч, а еще около 140 тысяч он потребовал в счет потерянного за три месяца заработка.

Судья поддержал мужчину и удовлетворил его жалобы. Дорожное предприятие с таким решением, конечно же, не согласно. Оно отказалось брать на себя ответственность и хотело оспорить решение. Но Санкт-Петербургский городской суд решил оставить в силе решение и проигнорировал жалобу дорожников.

На прошлой неделе серьезная авария из-за гололеда произошла на Московском шоссе: один водитель погиб, второй попал в больницу. В пострадавших машинах были только водители.