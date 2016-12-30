Петербуржец скончался после рокового падения с дивана

Сегодня, 15 января 2017 года стало известно об одном странном инциденте, произошедшем в Кировском районе Петербурга

По предварительным данным стало известно, что мужчина скончался после падения с небольшой высоты. А именно, в пьяном состоянии житель Петербурга получил тяжёлые травмы, не совместимые с жизнью, после того, как упал с дивана в гостях.

Впервые об этом сообщило издание "Деловой Петербург". Так, уточнялось, что инцидент произошел накануне в квартире дома на улице Зайцева. 46-летний петербуржец решил выпить вместе со своим товарищем, однако праздник жизни прервала обычная неудобная поза на диване. Один из собутыльников просто упал с дивана, ударился головой и скончался на месте.

По факту инцидента проводится проверка.



Видео: Piter.TV