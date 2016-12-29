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Asyaromanenkova
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Петербуржец избивал свою падчерицу и довел ее до самоубийства

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Суд отправил в колонию общего режима мужчину, который регулярно избивал дочку своей сожительницы, в результате чего 17-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

В Северной столице завершился суд над мужчиной, которого подозревали в доведении до самоубийства. По версии следствия, петербуржец регулярно избивал дочку своей сожительницы. Начиная с 2014 в течение года домашний тиран угрожал девочке, унижал и регулярно прикладывал руку.

Мужчина, может быть, еще долго продолжал свои зверства, но страданий не вынесла его жертва. Летом 2015 года 17-летняя девушка свела счеты с жизнью. Перед этим подсудимый жестоко избил ее. После смерти жертвы домашнего насилия правоохранительные органы начали проверку.

Против петербуржца возбудили дело за доведение до самоубийства. В ходе расследования собрали необходимое количество доказательств. Для подробного рассмотрения материалы направили в суд. В результате, мужчину приговорили к четырем годам в колонии общего режима.

Ране сегодня стало известно, что любитель пьяной езды из Петербурга заплатил 200 тысяч рублей. Мужчину лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Но инспекторы снова поймали его за рулем в пьяном состоянии.

Теги: доведение до самоубийства , новости спб , падчерица , суд , тюрьма
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    14:40
    Ковальская Жанна Ответить

    А почему только после смерти девушки завели дело??? Почему никто не пожаловался на него раньше? &quot;Мать&quot;, если ее так можно назвать, школа, соседи?

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