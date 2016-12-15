ЕГЭ на 100 баллов: Петербург побил рекорд прошлого года

В Северной столице подвели первые итоги ЕГЭ: свыше трехсот выпускников школ сдали экзамен на сто баллов.

Не так давно эксперты подвели первые итоги ЕГЭ – 2017 в городе на Неве. Один из самых сложных экзаменов выпускники петербургских школ сдали намного лучше, чем в прошлом году. Известно, что 334 ученика стали стобалльниками. А свыше 12 тысяч работ получили оценку в 80 и выше баллов.

Конечно, и среди отличников есть свои звезды. Так выпускник президентского физико-математического лицея умудрился сдать три экзамена на 100 баллов. Еще 19 учеников получили наивысшую оценку по двум тестам.

Надо также отметить, что юным петербуржцам лучше даются гуманитарные предметы: русский и английский языки, литература. Однако в этом году побит рекорд и по информатики: 41 стобалльник и 697 отличников.

Что касается самого сложного предмета, то, по мнению эксперта, им стала биология. Около 15% выпускников не смогли написать тест.

Фото: инстаграм, nastya___owl