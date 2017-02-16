Хитрый петербуржец заплатил за iPhone фальшивыми купюрами

Полиция Северной столицы поймала мужчину, который расплатился за смартфон iPhone 6 поддельными купюрами. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Петербурга задержали подозреваемого в подделке и хранении фальшивых денег. 25-летнего молодой человек нигде официально не работает. Он попался в руки полиции в среду, 15 февраля.

Загадочного фальшивомонетчика искали с июля 2016 года. Тогда около станции метро "Старая деревня" он купил у местной жительницы iPhone 6 с рук. За мобильный он отдал 25 тысяч пятью купюрами по пять тысяч каждая. Вскоре продавец поняла, что ей всучили подделки. После этого она обратилась в полицию.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Расследование и вывело следователей на подозреваемого. После задержания молодого человека отпустили на свободу. Но перед этим взяли с него подписку о невыезде.

На прошлой неделе фальшивомонетчик из Петербурга собирал поддельные купюры из частей настоящих. Подозреваемого искали несколько месяцев. Фальшивые купюры нашли в банкомате Фрунзенского района. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.