Петербуржец отдал приставам 445 тысяч прямо на дороге, чтобы не расставаться с машиной

Задолжавший по кредиту более 400 тысяч мужчина предпочел оплатить по счетам на дороге. В противном случае ему бы пришлось расстаться с автомобилем, который хотели арестовать.

В январе судебные приставы вели охоту за должниками на дорогах Петербурга. Благодаря системе "Поток" в этом году выявили более 760 автомобилей, принадлежащих должникам. Сотрудники УФССП удалось арестовать 65 автомобилей. Правда большинство водителей предпочитали расплачиваться прямо на месте, а не добираться до офиса приставов на общественном транспорте.

За январь удалось собрать более девяти миллионов рублей, сообщают в пресс-службе ведомства. Всех должников поймали на дорогах. Один из неплательщиков угодил в руки приставам на своей Honda CR-V. У мужчины был долг по кредиту в размере 445 тысяч рублей. Чтобы не расставаться с машиной, он отдал все средства прямо на месте.

В УФССП отмечают, что около трети всех собранных долгов – это просроченные платежи по налогам. На этот вид долга пришлось коло трех миллионов рублей.

В начале месяца мы сообщали, что лихач из Петербурга накопил 91 штраф за быструю езду. Общая его задолженность государству составляет около 85 тысяч рублей. Приставы хотят лишить его прав на управление машиной.