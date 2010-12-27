Полиция ищет пропавшего после отпуска на Шри-Ланке петербуржца

Пожилой житель Северной столицы просит правоохранительные органы найти его 22-летнего сына, который пропал по дороге с отдыха на Шри-Ланке.

В среду, 28 июня, около полудня в 70-е отделение полиции пришел 86-летний петербуржец. Мужчина обратился за помощью в поиске сына. Две недели назад 22-летний молодой человек уехал в отпуск на Шри-Ланку. Все время отпуска молодой человек созванивался с семьей.

Последний раз родные общались с парнем вечером в понедельник, 26 июня, перед тем как он поехал в аэропорт. Из-за границы молодой человек должен был прилететь в Москву, а уже оттуда на поезде добраться до Петербурга. Однако семья так и не дождалась отдыхающего. Телефон петербуржца выключен. Правоохранительные органы присоединились к поиску отдыхающего.