Петербуржец обошел вокруг света за 676 дней

Путешественник из Северной столицы наконец вернулся домой, посетив 21 страну и потратив порядка 1 млн. руб. Пенсионер прошел боле 23 тысяч километров.

В минувшую субботу, 4 февраля, пенсионер-путешественник вернулся в Петербург. За плечами 62-летнего мужчины 23 300 километров, 21 страна и 676 дней. За 1 год и 10 месяцев путешественник пешком обогнул земной шар. Пенсионер побывал в странах Европы, Азии. Африки и Америки. Впрочем, по словам мужчины, он скучал по родному городу и постоянно хотел вернуться в Северную столицу.

Сейчас экстремал мечтает написать книгу о путешествиях. Больше всего впечатлила пенсионера природа Африки и Южной Америки и определенно поразила социальная сфера жизни Китая. Конечно, случались и неудачи во время странствий. Так мужчина предостерегает, что в Южной Америке довольно опасно, ночью его постоянно норовили ограбить, поэтому приходилось привязывать рюкзак к телу. Спал пенсионер, где придется, в отелях не останавливался, да и питался сухим пайком. А на протяжении всего пути в наушниках играли любимые группы: Ласковый Май, Deep Purple и ВИА "Веселые ребята".

Видео: yputube, MrDmitry64