Состоятельный петербуржец пришел покупать Rolls-Royce с ручным львенком

Мужчина пришел в салон на Малой Морской вместе со львенком, который дожидался оформления документов.

Эксцентричный петербуржец пришел покупать себе Rolls-Royce в необычной компании. В салон Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg на Малой Морской он пришел с живым львом.

Львенок разгуливал по помещению салона, пока его хозяин оформлял документы на иномарку. Зверь вызвал интерес у других посетителей салона.

За статусный автомобиль мужчина отдал 40 миллионов рублей. Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe был выпущен в 2003 году и сейчас уже считается редкостью.

В прошлом году два сбежавших леопарда пугали москвичей в жилом доме на северо-западе столицы. Зверей содержали в обычной квартире в центре столицы. Зверей отправили в центр передержки.

Фото: Instagram