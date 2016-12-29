Петербуржец пообещал взорвать соседний дом из-за неподключенного газа‍

Житель Красного Села звонил в "112" с угрозами взрыва

Пожилой житель Красного Села накануне позвонил в службу 112, чтобы пригрозить диспетчеру на том конце телефонной трубки взорвать соседний дом, если в том доме, где он живет, не подключат газ.

Как сообщается, немолодой мужчина позвонил в "112" и сообщил, что взорвет соседний дом. По этому адресу выехал наряд полиции. Никаких следов взрывчатых веществ в квартире обнаружено не было.

Несколькими часами ранее жилец одного из домов на Искровском проспекте также позвонил диспетчеру экстренных служб и пообещал взорвать две якобы имевшиеся у него гранаты.

«Телефонного террориста» задержали. При осмотре квартиры взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация других жильцов не проводилась.

Видео: архив