Петербуржец получил срок за избиение старушки деревянной толкушкой‍

Мужчине дали четыре года колонии строгого режима

В пресс-службе петербургской прокуратуры сообщили о вынесенном обвинительном приговоре по делу о жестоком избиении пожилой женщины. Как сообщается, мужчина не менее восьми раз ударил старушку деревянной толкушкой для картофельного пюре, чтобы ограбить ее – отобрать сумочку.

Несмотря на сильный удар, петербургская пенсионерка отстояла свое имущество. Она оказала такое активное сопротивление грабителю, что ему пришлось уйти ни с чем.

Суд вынес обвинительный приговор.

— Подсудимый совершил тяжкое преступление в отношении лица преклонного возраста, суд признал Ефимова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Видео: из архива