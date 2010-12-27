Петербуржец забил товарища до смерти и спалил его квартиру, скрывая улики

Полиция Северной столицы выяснила, что найденный мертвым после пожара хозяин квартиры на Ленинском проспекте скончался от рук другого человека. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Правоохранительные органы выяснили пугающие подробности пожара в квартире дома 172 на Ленинском проспекте. В среду, 19 апреля, там нашли тело хозяина. Огонь уничтожил обстановку в коридоре на площади пяти квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать. При осмотре пострадавшей квартиры был найден труп мужчины.

Оказалось, это 52-летний нигде официально не работающий мужчина. У него обнаружили перелом ребер в области сердца, перелом челюсти и ссадины лица. Это вызвало сомнения, что причиной его кончины стал пожар.

Полицейские считают, что мужчину убил его знакомый. По версии следствия, товарищи вместе выпивали, но поссорились. Тогда гость избил хозяина руками и ногами. После смерти пострадавшего, очевидно, подозреваемый решил скрыть свое преступление и устроил пожар в квартире. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие" полиция задержала 50-летнего подозреваемого. В отношении него завели уголовное дело об умышленном убийстве и поджоге квартиры.