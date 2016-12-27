Петербуржец пытался продать тысячи нелегальных сим-карт

Полиция задержала мошенника, который пытался незаконно реализовать более 2,5 тысяч сим-карт нескольких мобильных операторов

Предприимчивый петербуржец организовал точку продаж сим-карт в Петроградском районе, на улице Мира. Любой желающий мог приобрести карту одного из мобильных операторов, но с нарушением действующего законодательства. Покупая сим-карту в салоне сотовой связи или у официальных представителей оператора, клиент заключает договор. Предприниматель, который хотел быстро реализовать несколько тысяч сим-карт, предлагал приобрести стартовые пакеты без оформления необходимых документов. Однако незаконная деятельность мошенника была прекращена с помощью сотрудников правоохранительных органов. Полицейские забрали у бизнесмена более 2,5 тысяч сим-карт крупных мобильных операторов, на незаконного предпринимателя был составлен протокол по статье о заключении договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом.

Видео: Piter.tv