"Пьяного мастера" будут судить за удар в голову полицейского

Подгулявший житель Петербурга решил продемонстрировать полицейскому, приехавшему на вызов, навыки боевых искусств. "Пьяный мастер" ударил стража порядка в голову. Пыл гражданина остудило уголовное дело.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент с участием "пьяного мастера " и полицейского произошел в апреле этого года в парадной дома на Тракторной улице. Страж порядка приехал проверить сообщение о преступлении, но путь ему преградил подгулявший мужчина. В итоге пьяный гражданин ударил своей головой в голову полицейского, который получил травму.



Петербуржец после уверял, что никогда бы не поступил так в трезвом состоянии. За насилие в отношении представителя власти мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Решать его судьбу будет Кировский районный суд.