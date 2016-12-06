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"Пьяного мастера" будут судить за удар в голову полицейского

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Подгулявший житель Петербурга решил продемонстрировать полицейскому, приехавшему на вызов, навыки боевых искусств. "Пьяный мастер" ударил стража порядка в голову. Пыл гражданина остудило уголовное дело.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент с участием "пьяного мастера " и полицейского произошел в апреле этого года в парадной дома на Тракторной улице. Страж порядка приехал проверить сообщение о преступлении, но путь ему преградил подгулявший мужчина. В итоге пьяный гражданин ударил своей головой в голову полицейского, который получил травму.

Петербуржец после уверял, что никогда бы не поступил так в трезвом состоянии. За насилие в отношении представителя власти мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Решать его судьбу будет Кировский районный суд.

Теги: петербург происшествия
Категории: Новости СПб

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