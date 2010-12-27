Петербуржца-алиментщика с долгом в 750 тысяч отправили на исправительные работы

Мужчину отправили на исправительные работы из-за его долгов двум детям от разных браков. Дочерь и сыну мужчина задолжал 750 тысяч рублей. Теперь 11 месяцев он будет трудиться, а 15% пойдет государству.

Жестокие и радикальные меры применили к отцу двух детей из Петербурга. Мужчина обзавелся двумя отпрысками в двух браках, однако не стал более ответственным. Старшей дочери 10 лет отец не выплатил 470 тысяч рублей. А долг перед шестилетним сыном составил 280 тысяч рублей.

Пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов уточняет, что нерадивого отца уже наказывали за долги по алиментам. Его отправляли в на 14 суток ареста. Но это не произвело должного впечатления на должника.

В отношении алиментщика возбудили уголовное дело за неуплату денег на содержание детей. Суд решил приговорить мужчину к 11 месяцам исправительных работ. 15% от его зарплаты пойдет в счет государства.

В понедельник. 27 февраля, мы писали, что злостный неплательщик из Петербурга будет работать на государство. Мужчина упорно не хотел платить алименты своим сыновьям. Приставы наложили ограничения на его квартиру, лишили его возможности выезжать за границу и даже на десять суток отправляли за решетку. Но это не помогло.