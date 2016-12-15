Петербуржец почти год проведет в колони из-за долгов по алиментам

Житель Северной столицы задолжал двум своим детям около 800 тысяч долгов по алиментам. В итоге суд приговорил мужчину к 11 месяцам в колонии-поселении.

Петербуржец обзавелся двумя детьми от разных женщин: шестилетним сынов и десятилетней дочерью. Однако оба ребенка оказались без отцовской любви и финансовой поддержки. 29-летний житель Северной столицы за несколько лет скопил 800 тысяч долгов по алиментам.

Его случаем занимались судебные приставы. Но мужчина даже не пытался устроиться на постоянную работу. А перебивался временными подработками. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу, мужчина также не уделял внимание детям: не поздравлял с праздниками и не участвовал в воспитании.

Так как никакие уговоры не действовали на алиментщика завели уголовное дело в начале года. Тогда его приговорили к исправительным работам. Но мужчина не захотел идти на работу. Поэтому на него снова завели два уголовных дела. Решением суда его отправили на 11 месяцев в колонию-поселение.