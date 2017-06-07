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Петербуржец отбил мозги 8-летнему сыну в Московском районе

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Мужчина серьезно избил маленького сына за копеечную провинность

В понедельник, 5 июня 2017 года, в Пятую детскую горбольницу привезли восьмилетнего мальчика со следами сильного избиения. Медики, которые принимали ребенка, диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Как стало известно, в больницу мальчик пришел сам и пожаловался на сильные боли. По его словам, утром этого же дня его сильно избил отец. Произошло это дома, в квартире на Варшавском проспекте. 

Медики дали телефонограмму в правоохранительные органы; полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, его жизни ничто не угрожает.

Видео: архив

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Теги: домашнее насилие , избиение ребенка , московский район , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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