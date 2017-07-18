Петербуржец опоил водкой подростка с психическим расстройством у памятника Ленину

Полиция задержала мужчину, угощавшего водкой 13-летнего подростка с психическими расстройствами. Школьник после вечеринки оказался в реанимации.

В понедельник, 17 июля, неравнодушный прохожий позвонил в дежурную часть ГУ МВД и сказал, что около памятника Ленина на Московской площади заметил весьма странную компания. Взрослый мужчина угощал водкой подростка. Правоохранители задержали 41-летнего петербуржца. Ему придется отвечать перед законом за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

Второму участнику странного застолья повезло гораздо меньше. 13-летнего мальчика на скорой помощи отвезли в Детскую больницу имени Филатова. Там его поместили в реанимацию. Во время госпитализации он вел себя неадекватно. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", подросток страдает психическим расстройством и обучается к специализированной школе.