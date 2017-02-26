Петербуржец обвинил в педофилии отчима своего 5-летнего сына‍

34-летний мужчина подозревает в тяжком преступлении нового сожителя бывшей жены

Отец пятилетнего мальчика, житель Петербурга, заявил в полицию на отчима своего сына. По его словам, новый сожитель матери малыша совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына 2011 года рождения.

По словам 34-летнего петербуржца, его биологического сына "новый папа" насиловал в течение двух лет – с апреля 2014 года по август 2016-го; однако с заявлением об этом в полицию мужчина обратился только накануне, 25 февраля 2017-го.

Полиция Кировского района Петербурга устанавливает местонахождение с целью задержания 37-летнего мужчины, подозреваемого в педофилии.

Видео: архив