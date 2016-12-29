Петербуржец нашел двустволку в стене во время ремонта

Житель поселка Парголово сдал правоохранительным органам ружье. По его словам, оружие он нашел в тайнике во время ремонта в своем частном доме.

Житель Выборгского района нашел тайник в стене, когда делал ремонт в своем частном доме. 58-летний мужчина проводил работы в стене, когда нашел там двуствольное ружье. Гладкоствольное оружие "ТОЗ" 16-калибра когда-то принадлежало отцу петербуржца. Он спрятал его в нище подсобного помещения. Опасную находку мужчина отнес в местный отдел лицензионно-разрешительной работы.

За ружьем домой к ответственному горожанину приехали бойцы Росгвардии. Оружие изъяли и отправили его на временное хранение в отдел полиции. Проводится проверка и устанавливаются подробности инцидента.

Так как мужчина добровольно сообщил об оружии, то ему не грозит наказание. Кроме того, ему полагается компенсация, которую выдают за сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За гладкоствольное ружье отдают четыре тысячи рублей. Также за добровольную сдачу людей освобождают от уголовной ответственности.

На этой неделе коллекцию холодного оружия и ружье нашли в квартире на Ленинском проспекте. В полицию о незаконном оружии сообщила гражданская жена владельца коллекции.