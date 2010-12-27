Петербуржец нашел на антресолях ружье своего деда

Уникальное оружие французского производства житель Северной столицы обнаружил во время ремонта. К ружью "Дарн" прилагались 167 патронов.

Недавно стало известно, что петербуржец обнаружил на антресолях в собственной квартире ружье начала 20 века. Сознательный житель Купчино сдал незарегистрированное оружие сотрудникам Росгвардии. Вместе с ружьем французской марки "Дарн" были найдены 167 патронов и 38 капсюлей к ним. Инцидент произошел в доме №11к1 по улице Турку.

Как выяснилось, мужчина затеял ремонт. Он полез на антресоли и сильно удивился, когда обнаружил охотничье ружье начала 20 века. Как выяснилось, оно принадлежала его деду. Осмотрев находку, сотрудники Росгвардии установили, что конструкция оружия уникальна: неподвижные стволы и скользящий затвор.

В данный момент необычный сюрприз изъяли. В ближайшем будущем его ждет утилизация. Петербуржец получил денежное вознаграждение за находку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Фотографии: пресс-служба Росгвардии