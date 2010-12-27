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Петербуржец нашел труп при ремонте новой квартиры
Сегодня, 17:27
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mari_dolbish
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Петербуржец нашел труп при ремонте новой квартиры

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Разложившееся тело мужчины обнаружили в многоэтажном доме на проспекте Королева.

Петербуржец при ремонте новой квартиры обнаружил труп. Инцидент произошел днем 15 июля.

Мужчина приобрел жилье в доме №71 по проспекту Королева. Он занялся ремонтом квартиры и во время работ пошел к чердачному помещению через запасной выход. На лестничной клетке между верхним этажом дома и чердаком петербуржец нашел труп мужчины.

У тела уже были признаки разложения, а под ним была лужа крови более метра в длину. Погибший мужчина был одет в штаны, камуфляжную куртку и шлепки.

После проверки стало известно, что мужчина умер не менее недели назад. В настоящее время в отношении его смерти проводится доследственная проверка сотрудниками управления Следственного комитета России Приморского района. 

Фото: yugtimes.com

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Категории: Криминальные происшествия Происшествия Новости СПб Лента новостей

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