Лихач из Петербурга накопил 91 штраф за быструю езду

Приставы Северной столицы хотят лишить прав мужчину, который накопил 91 штраф за превышение скорости на дорогах. Его нарушения обошлись ему в 85 тысяч рублей.

Сотрудники УФССП ищут способ взыскать все штрафы со злостного нарушителя ПДД из Петербурга. Мужчина накопил 91 штраф за превышение скорости. Всего его нарушения вытянули на 85 тысяч рублей.

Судебные приставы возбудили 91 исполнительное производство и стали работать с ним. После беседы со служащим УФССП совесть мужчины взыграла и он оплатил 39 штрафов. Их общая сумма составила 53 тысячи рублей. Однако, еще 52 штрафа так и остались без внимания. Тогда приставы стали искать другие методы воздействия на должника.

Для начала у мужчины арестовали счета в банке. Но оказалось, что там нет нужной для погашения долга суммы. Никакого имущества у мужчины не оказалось. Только машина, на которой он и нарушал правила. Водителю также запретили регистрировать автомобиль.

Тогда приставы взялись за самое больное. Они составили постановление о временном ограничении на управление транспортом. Материалы передали в суд. Также пристав выяснил, что мужчина имеет работу в ресторане. В бухгалтерию организации направили запрос, чтобы 50% его заработной платы шла в пользу государства.