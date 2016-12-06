Петербуржец на эвакуаторе похищал машины и сдавал в металлолом

Петербуржец зарабатывал на жизнь продажей запчастей автомобилей, которые экспроприировал у горожан. Со стороны казалось, что машины эвакуируют за неправильную парковку. Как поступить с таким "находчивым" бизнесменом - решит суд.

Как сообщает "Фонтанка", житель Петербурга зарабатывал на жизнь продажей запасных частей автомобилей, которые экспроприировал у горожан. Со стороны казалось, что машины эвакуируют за неправильную парковку. Что делать с криминальным бизнесменом - решит суд.



По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти, в марте 2016 года мужчина на личном эвакуаторе приехал к дому №35 по 7-й Советской улице, откуда забрал отечественный автомобиль, отвез его на улицу Фучика, а там разобрал его на составляющие и сдал все в пункт приема металлолома.



В этом году криминальный бизнесмен снова взялся за дело. Мужчина эвакуировал припаркованную у дома №2 по Евгеньевской улице иномарку, которую постигла та же участь.



Заработок составил более 400 тысяч рублей. Ущерб потерпевшим автовладельцам обвиняемый возместил. Материалы уголовного дела о кражах переданы в суд.