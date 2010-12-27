Петербургскому "добытчику" грозит 8 лет колонии из-за 100 рублей

Петербуржец напал на свою мать, "выбивая" из женщины 100 рублей на выпивку. Мужчине грозит до 8 лет колонии.

По данным "Росбалта", в ноябре 2016 года петербуржец напал на свою мать, требуя денег на спиртное. Мужчина несколько раз ударил жертву по лицу и стал душить, после чего похитил деньги. Сумма добычи составила 100 рублей.



В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Петербуржцу грозит до 8 лет колонии.