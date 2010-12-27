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Петербургскому "добытчику" грозит 8 лет колонии из-за 100 рублей
Сегодня, 18:17
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TretyakovaS
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Петербургскому "добытчику" грозит 8 лет колонии из-за 100 рублей

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Петербуржец напал на свою мать, "выбивая" из женщины 100 рублей на выпивку. Мужчине грозит до 8 лет колонии.

По данным "Росбалта", в ноябре 2016 года петербуржец напал на свою мать, требуя денег на спиртное. Мужчина несколько раз ударил жертву по лицу и стал душить, после чего похитил деньги. Сумма добычи составила 100 рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Петербуржцу грозит до 8 лет колонии.

Теги: нападение , петербург
Категории: Новости СПб

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