Петербуржец изнасиловал 59-летнюю тещу

Мужчина насиловал женщину в ее квартире, где он проживал с дочерью потерпевшей.

Безработный петербуржец изнасиловал тещу. Инцидент случился в субботу, 15 июля.

Мужчина совершил насильственные действия в отношении 59-летней женщины в квартире на Октябрьской набережной. Теща 33-летнего насильника при этом является хозяйкой жилища, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Там еще проживает дочь пострадавшей женщины.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

Фото: mamadysh-rt.ru