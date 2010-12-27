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Петербуржец изнасиловал 59-летнюю тещу
Сегодня, 13:32
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mari_dolbish
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Петербуржец изнасиловал 59-летнюю тещу

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Мужчина насиловал женщину в ее квартире, где он проживал с дочерью потерпевшей.

Безработный петербуржец изнасиловал тещу. Инцидент случился в субботу, 15 июля.

Мужчина совершил насильственные действия в отношении 59-летней женщины в квартире на Октябрьской набережной. Теща 33-летнего насильника при этом является хозяйкой жилища, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Там еще проживает дочь пострадавшей женщины.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. 

Фото: mamadysh-rt.ru

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Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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