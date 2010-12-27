Петербуржец изнасиловал 59-летнюю тещу

Безработный петербуржец изнасиловал тещу. Инцидент случился в субботу, 15 июля.
Мужчина совершил насильственные действия в отношении 59-летней женщины в квартире на Октябрьской набережной. Теща 33-летнего насильника при этом является хозяйкой жилища, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Там еще проживает дочь пострадавшей женщины.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.
Фото: mamadysh-rt.ru