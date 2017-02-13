В Петербурге хаски привела хозяина к тайнику с ружьем и патронами

Петербуржец нашел тайник с охотничьим ружьем и патронами во время прогулки с собакой. Он сдал оружие в полиции и теперь получит компенсацию.

В воскресенье, 12 февраля, 33-летний петербуржец выгуливал свою собаку породы хаски в сквере между домами 25 и 27 на Рижском проспекте. Неожиданно он обратил внимание на торчащий из вентиляционной шахты металлический предмет. При близком рассмотрении оказалось, что это ствол оружия. Ружье было завернуто в пакет. Мужчина отвел собаку домой и отправился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Там он сдал находку.

Специалисты определили, что перед ними гладкоствольное ИЖ-18. Вместе с ним в тайнике хранилось 73 патрона с дробью. При этом оружие ни на кого не зарегистрировано. Поэтому сведений о владельце установить не удалось. Его отправили на утилизацию.

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Так как ружье и патроны мужчина сдал по заявлению добровольной выдачи, то ему теперь еще и полагается денежное вознаграждение. Сознательный горожанин получит около 4,5 тысяч рублей.

На прошлой неделе в Петербурге новая хозяйка квартиры нашла в шкафу гранату. Во время ремонта женщина обнаружила предмет, похожий на боеприпас. Перепуганная горожанка позвонила в Росгвардию.

Видео: Youtube / Марат Удачный