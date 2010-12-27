Петербуржец "прикарманил" деньги фирмы и улетел в Адлер

Петербуржец-должник, работавший в компании по производству хлебобулочных изделий, улетел в Адлер с деньгами фирмы. Служебный автомобиль мужчина оставил у памятника Ленину у Финляндского вокзала.

Как сообщает "Конкретно.ру", 16 июня в полицию Калининского района обратился руководитель компании, занимающейся выпечкой и продажей хлебобулочных изделий. Заявитель сообщил, что утром этого же дня 50-летний сотрудник-новичок выехал из гаража на Минеральной улице на автомобиле «Газель», получив от руководства на руки 55 700 рублей. Работник должен был объехать несколько поставщиков сырья и совершить закупки. Сотрудник перестал выходить на связь с полудня, а после и вовсе не вернулся на работу.



Фургон обнаружили 17 июня у памятника Ленину рядом с Финляндским вокзалом. В автомобиле лежали лишь ключи и документы. Уличная видеокамера зафиксировала, как мужчина вышел из салона и ушел пешком в сторону улицы Комсомола.



По месту проживания пропавшего сотрудникам правопорядка никто не открыл. Во время проверки по базам данным выяснилось, что петербуржец 18 июня приобрел в аэропорту «Пулково» билет до Адлера и улетел на юг.



Стоит сказать, что "пропавший" имеет долги по кредитам на общую сумму 90 000 рублей, а также 15 штрафов по линии ГИБДД.