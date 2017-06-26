Петербуржцу выстрелили в лицо во время ссоры

Драка у кафе закончилась перестрелкой

Выстрелом в голову закончилась ссора у питейного заведения в Невском районе Петербурга ранним утром 25 июня. Один из спорщиков очутился в реанимации, а второй получил уголовное дело о покушении на убийство.

Сообщается, что инцидент произошел около половины седьмого утра воскресенья у бара «Гризли» в доме №21 по улице Крыленко. Там двое мужчин бурно выясняли отношения. Петербуржец 27-ми лет решил поставить точку в конфликте с помощью травматического пистолета. Выстрелив в 24-летнего оппонента, он спокойно сел в автомобиль и уехал прочь.

Потерпевший смог описать своего обидчика, несмотря на тяжелую травму лица. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Видео: архив