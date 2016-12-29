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Петербуржцу в дорожном конфликте сломали руку

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Мужчина обратился в больницу с раной предплечья, поврежденными сухожилиями и переломом локтя.

Накануне утром, 25 января 2017 года, на пересечении Красносельского и Аннинского шоссе произошел дорожный конфликт. Двое водителей не поделили трассу и устроили потасовку. Один из участников дорожного движения не удовлетворился устными аргументами и пустил в ход неустановленный металлический предмет. 
 
Дорогу не смогли поделить водители иномарок «Киа» и «Тойота». Пострадавший от рук вспыльчивого водителя владелец "Тойоты" уехал с места происшествия самостоятельно, однако не прошло и двух часов, как он вынужден был обратиться за медицинской помощью.
 
Его доставили в больницу с рваной раной предплечья, поврежденными сухожилиями и переломом локтя.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: из архива

Теги: дорожный конфликт , красносельский район , петербург , травмы
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия ДТП

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