Петербуржцу в дорожном конфликте сломали руку

Мужчина обратился в больницу с раной предплечья, поврежденными сухожилиями и переломом локтя.

Накануне утром, 25 января 2017 года, на пересечении Красносельского и Аннинского шоссе произошел дорожный конфликт. Двое водителей не поделили трассу и устроили потасовку. Один из участников дорожного движения не удовлетворился устными аргументами и пустил в ход неустановленный металлический предмет.

Дорогу не смогли поделить водители иномарок «Киа» и «Тойота». Пострадавший от рук вспыльчивого водителя владелец "Тойоты" уехал с места происшествия самостоятельно, однако не прошло и двух часов, как он вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Его доставили в больницу с рваной раной предплечья, поврежденными сухожилиями и переломом локтя.