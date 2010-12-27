На Октябрьской набережной образовалась огромная яма на тротуаре

Утром в понедельник на Октябрьской набережной образовалась внушительная яма прямо около ограды у реки.

Необычные изменения в линии Октябрьской набережной заметили горожане в понедельник, 24 апреля. Напротив дома 48-50 образовалась внушительная яма на тротуаре, который идет вдоль Невы.

Местные жители отмечают, что часть набережной обрушилась еще несколько дней назад. За это время дырка вокруг обрушения увеличивалась. Сейчас она сопоставима с нормальным велосипедом.

- Так скоро и проезжая часть провалится...а туда может каждый угодить, - грустно отмечает пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Александр Овчинников.

Другие пользователи настоятельно советуют местным жителям обращаться в комитет по благоустройству.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург