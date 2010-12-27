Петербуржцы жалуются на бизнесмена, который нелегально прорубил вход в историческом здании

На 4-й Советской улице предприниматель оборудовал вход в свой офис, не спросив мнения у соседей. По словам горожан, от этого их дом серьезно пострадал.

В редакцию канала Piter.TV поступила жалоба от жителей дома №32 по 4-й Советской улице. Их разозлили действия предпринимателя, приватизировавшего крупное помещение на первом этаже исторического здания. По словам петербуржцев, бизнесмен незаконно оборудовал вход в офис с улицы. Кроме того, он углубил подвал помещения и якобы провел нелегальную перепланировку на всей площади объекта. Следствием таких действий стали крупные трещины на фасаде здания, повышение слышимости и другие технологические проблемы.

"Игорь З. приватизировал нежилое помещение в 1998 году, чуть позже оборудовал несанкционированный вход с улицы. Провел несанкционированное углубление своего подвального помещения, так как высота потолков не позволяла вести коммерческую деятельность. При незаконных перепланировках он повредил несущие перекрытия и демонтировал засыпные меж этажные конструкции для того, что бы увеличить высоту потолков своего помещения", - говорится в письме недовольного жильца дома №32.

По словам петербуржца, действия бизнесмена однажды привели к масштабному пожару: квартира над его помещением была сильно повреждена. Неоднократные обращения в администрацию города, прокуратуру, губернатору, не дают результатов: хозяин площади просто игнорирует все предписания. В новых требованиях в адрес чиновников жильцы дома хотят добиться полной ликвидации незаконного входа в помещение на первом этаже.