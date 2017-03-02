Петербуржцы недоплатили в фонд капремонта более миллиарда рублей

С момента введения взносов за капитальный ремонт в Северной столице горожане задолжали более миллиарда рублей. Больше всего задолжали собственники жилых помещений, но и за нежилые помещения недоплачивают.

Взносы за капитальный ремонт ввели в ноябре 2014 года. С тех пор жители Петербурга задолжали фонду 1,087 миллиарда рублей. Собственники жилых помещений недоплатили около 939 миллионов. Остаток задолженности приходится на владельцев нежилых зданий и помещений. При этом в Фонде капитального ремонта отмечают, что собственники магазинов и других помещение не перечисляют более трети от положенной суммы.

Несмотря на внушительную сумму в целом. По отдельности взыскивать большинство долгов нецелесообразно. В Фонде не пытаются стрясти средства с тех, чьи долги не превысили трех тысяч рублей. Так как база Росреестра не позволяет получать электронное подтверждение прав собственности. Но как только сумма становится больше, собственник рискует получить санкции за неуплату. Вместе такие "удобные" задолженности составляют 650 миллионов рублей.

За 2016 год Фонд отправил около пяти тысяч о задолженности. В результате удалось собрать 16 миллионов рублей. Самые злостные должники становятся фигурантами исков и заявлений. Из 7,6 миллионов рублей таким образом удалось "выбить" 2,1 миллион.