Петербуржцы возмущаются, что Бузова выступит на Дворцовой в День России

Горожане прохладно восприняли новость о том, что в День России на главной площади выступит звезда скандального шоу "Дом-2".

Петербуржцы бурно отреагировали на участников праздничной программы на Дворцовой площади в День России. В частности, больше всего их возмутило то, что на главной площадке Северной столицы выступит начинающая певица и звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

Социальные сети наполнены негативными комментариями в адрес звезды российского шоу-бизнеса. Многие комментаторы замечают, что творчество Бузовой не советует тону праздника. Кроме того, некоторые отмечают, что певица не дотягивает до ранга звезды, которая должна выступать на Дворцовой площади. Некоторые напомнили, что начинающая певица часто грешит исполнением не совсем в живую.

Читатели Piter.tv поделились, что после такой информации постараются выбрать другую площадку для празднования, чтобы избежать выступления ведущей "Дома-2".

Ранее Piter.tv сообщал, что Ольга Бузова споет на Дворцовой площади в День России. начинающей певице выделил 25 минут времени в первой половине концерта. также на сцену выйдут артистка лейбла Black Star Клава Кока, Анна Седокова, DJ Цветкоff и другие.

Фото: скриншоты ВКонтатке