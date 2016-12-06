Видео и фото: петербуржцы стоят в огромной очереди за автографом лидера Rammstein

Поклонники творчества лидера группы Rammstein Тилля Лидермана выстроились в огромную очередь на Невском проспекте для получения автографа музыканта на его книге.

Около "Буквоеда" на Невском проспекте (напротив Гостиного двора) выстроилась длинная очередь на несколько десятков метров. Поклонники творчества лидера группы Rammstein Тилля Лидермана хотят получить автограф от музыканта и поэта. В книжном разносторонний творец презентует свою книгу "В тихой ночи. Лирика".

В очереди насчитывается несколько сотен человек. Жаждущие автографа собрались перед дверьми книжного за несколько часов до начала автограф-сессии. Сотрудники магазина просят собравшихся соблюдать правила безопасности и не выходить на проезжую часть. Пешеходам трудно пройти по центральной улице, так как поклонники Тилля заняли почти весь тротуар.

В сборнике опубликованы стихи Лидермана на русском и немецком языках. Собравшиеся поклонники выкладывают фото и видео из очереди. Особо везучие публикуют снимки с автографом кумира. Особенно наглые снимают заветную подпись на фоне ожидающих.

Фото: Instagram / nadin_ka94, l_nastya.com_l, aah_mariya, ankasergee2011, irina_waldschnepfe

Видео: Instagram / e.mikova