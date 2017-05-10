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Петербуржцы выкладывают фото и видео с майским снегом

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В социальных сетях активно появляются фото и видео из разных районов Петербурга, где 10 мая пошел снег.

Весна снова передумала приходить в Северную столицу. В разный районах города и Ленобласти пошел снег. Горожане сразу же начали делиться фотографиями майского снегопада в социальных сетях.

Так, снегопад серьезно завалил Мурманское шоссе. Водители сообщают, что на этом участке сейчас настоящий каток. Слой снега уже несколько сантиметров. На проспекте Солидарности тоже выпало немало осадков. Из снега даже получилось собрать небольшой снежок.

Снегопад замечен и на Октябрьской набережной, Гражданском проспекте, центре города и даже под Павловском.

Петербуржцы выкладывают фото и видео с майским снегом

Петербуржцы выкладывают фото и видео с майским снегомПетербуржцы выкладывают фото и видео с майским снегом

Петербуржцы выкладывают фото и видео с майским снегом

Ранее Piter.tv сообщали. что синоптики Петербурга обещают майский снег и холод в среду. В прогнозе обещали зимние осадки. МЧС предупредил водителей об осторожности на дорогах. Автомобилистов просят соблюдать увеличенную дистанцию в потоках, а также ездить с противотуманными фонарями.

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: весна в петербурге , новостис пб , погода спб , снег
Категории: Новости СПб

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