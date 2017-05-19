На работу на велосипеде: петербуржцы делятся фото и видео с акции

Жители Петербурга приняли участие во всероссийской акции "на работу на велосипеде". Велосипедисты активно делятся фото и видео с акции.

В пятницу, 19 мая, по всей России активные горожане поехали на работу на велосипедах. К акции присоединились и активные граждане из Петербурга. Кто-то сменил обычный транспорт на двухколесный по собственной инициативе, а кто-то последовал решению руководства: часть компаний решили массово приехать на работу на велосипеде, чтобы внести вклад в городскую экологию.

К акции присоединились и чиновники. Служащие комитета на развитию транспортной инфраструктуры приехали в офис на двухколесных друзьях. Остаток дня они потратят на обсуждение развития велосипедного движения в городе.

Многие участники акции активно делятся своими фотографиями в социальных сетях. Кто-то хвастается, какой маршрут преодолели до точки назначения. Но селфи с велосипедами все же больше. Также многие выкладывают снимки подарков. Которые вручили им организаторы акции: значки, эко-сумки, открытки, сладости. Еще один тренд петербургской акции "На работу на велосипеде" - это огромные очереди в заведения, которые пообещали подарки всем участникам.

Несмотря на акцию, пассажиров в утренние часы в метро и наземном общественном транспорте было как обычно много. А на КАД и в других нагруженных местах города собрались пробка. Некоторые люди в социальных сетях выражают сомнения по поводу честности участников акции. Ведь они выкладывают фотографии своей дороги на работу в обеденное время, когда среднестатистический работник уже давно должен трудиться.

Фото: Instagram / ira_yuzakova, volo_dimir, rybchenkota, tinrof, anya_prikhodchenko, salvatorericevuto

Видео: Instagram / viktornevolin, baka_chibihime, sharky_shok