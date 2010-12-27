Петербуржцы чаще всего жалуются в Жилищную инспекцию на неправильный расчет коммуналки

В мае петербуржцы обратились в Государственную жилищную инспекцию более 2,5 тысяч раз. Больше всего жалоб поступило на неправильное начисление стоимости коммунальных услуг.

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга подвела майские итоги обращений горожан. За последний месяц мая в инспекцию поступило 2 776 жалоб. В ГЖИ посчитали, что количество обращения по сравнению с маем прошлого года увеличилось в 1,1 раза.

Больше всего жалоб поступило от жителей Приморского района – 424 или 15,3%. 233 обращения (8,4%) подали из Невского района. На третьем месте Центральный район 229 (8,2%).

Чаще всего петербуржцы обращались в связи с нарушением прав потребителей при расчете стоимости коммунальных услуг. Таких жалоб было 28,4% или 789. Также в топе с небольшим отставанием жалоб от горожан – содержание общего имущества многоквартирных домов. С этим вопросом обратилось 782 человека (28,1%)