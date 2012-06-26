Петербуржцы сообщают о пожаре у ТРЦ "Июнь" на Индустриальном проспекте

В социальных сетях появилось сообщение о пожаре на территории ТРЦ "Июнь" на Индустриальном проспекте.

Сегодня днем, 30 января, в Петербурге произошел пожар на территории крупного торгового центра на Индустриальном проспекте. По словам очевидцев, они видели сильное задымление на парковке у ТРЦ "Июнь" рядом со входом в кинотеатр "MORI". Первой об этом в Instagram сообщила пользовательница lolalukaspb. Пожар серьезно напугал женщину, которая только что вышла из стен шоппинг-центра.

Мы вовремя закончили шоппиговать...Вышли и пожар!!!, - написала она.

Автор поста прикрепил к своей записи короткое видео. Судя по всему, на парковке у ТРЦ вспыхнул один из автомобилей. Впрочем, сильное задымление не позволяет распознать источник возгорание. Информация об эвакуации посетителей центра и возможных причинах пожара отсутствует. На момент съемки видео в зоне ЧП уже работали спасатели.

Ранее мы писали: в Смоленске горит иномарка, пожар сняли на видео.

Видео: Instagram