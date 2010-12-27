Движение "Весна" не собирается останавливаться на одном митинге за свободный интернет

Федеральный координатор движения Богдан Литвин отметил, что активисты не ждут улучшения ситуации со свободой в интернете после первого митинга. Поэтому "Весна" будет проводить новые акции.

Организаторы митинга "Петербург за свободный интернет" не ждут от властей эпохи свободного интернета сразу после проведения акции 16 июля. Федеральный координатор движения "Весна" Богдан Литвин заметил, что тема цензуры и ограничений в интернете волнует активистов.

- Сколько-то раз проведём митинги, сколько-то ещё что-либо организуем, а потом и произойдут положительные изменения, - рассказал Литвин Piter.tv.

Он также отметил, что организаторы старались провести митинг в согласованном формате. Была подана заявка сразу на четыре площадки. Но власти предложили провести акцию в Удельном парке. Тогда был проведен опрос среди участников: хотят ли они митинговать в центре (несанкционированно) или санкционированно (но в Приморском районе). Около двух третьих опрошенных выбрали центр города. После была подана заявка на митинг в гайд-парке на Марсовом поле, но ее отклонили, сославшись на массовое мероприятие.

Поэтому организаторы собирают желающих в несанкционированном месте – на Большой Морской около арки Главного штаба.

- Мы до этого уже там несколько раз собирались. Место довольно оживлённое, пешеходная улица, рядом Невский. Мы не ждём, что людей будет сравнимо с протестами 26 марта и 12 июня, это точно, - считает Литвин.

Митинг "За свободный интернет" пройдет 16 июля в нескольких городах России. Участники хотят высказать свое мнение об ограничении конституционного права на доступ к информации и приватности, а также по регрессивным законам в области интернета. Согласовать проведение акции ни на одной площадке в центре у них не получилось, так что митинг будет несанкционированным. В группе акции обратились к задержанным на антикоррупционном митинге 12 июля и попросили воздержаться от посещения события. Так как на мероприятии могут быть задержания.

Фото: ВКонтакте / Движение "Весна", Instagram / alexey_zarayskiy