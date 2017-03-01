Петербуржцы сняли на видео колонну военной техники на Приозерском шоссе

Автолюбителей удивило присутствие десятков военных транспортных средств на гражданской дороге.

Петербуржцы сообщают о крупной колонне военной техники, которая движется по Приозерскому шоссе в сторону города. Очевидцы насчитали на правой полосе дороги несколько десятков армейских грузовиков, накрытых непрозрачными тентами. Первые сообщения об этом появились в Сети примерно в 14 часов дня. Автолюбители написали, что техника не затрудняет движение, хотя и занимает на шоссе немало места.

Судя по всему, в кадр попали машины, которые будут участвовать в первых репетициях Парада Победы, который пройдет в городе только 9 мая. Однако в социальных сетях нашлись и те, кто решил, что таким образом Минобороны РФ перевозит призывников этого года. Заметим, что первая версия представляется более адекватной. Ранее сразу несколько крупных ведомств анонсировало репетиции праздничных мероприятий в черте города.

Заметим, что обеспокоенность водителей в связи с появлением военных на дороге можно понять. Буквально месяц назад мы писали о столкновении БТР и гражданского автомобиля на МКАД. Тогда виновником столкновения стала именно армейская техника. Мы писали, что появились фото, которые доказывают факт столкновения иномарки и БТР на МКАД.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург