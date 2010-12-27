В Петербурге ребенок пострадал из-за халатности сотрудников роддома

В одном из родильных домов на территории Петербурга произошло ЧП с участием новорожденной девочки. Родные малышки обвиняют в случившемся местных врачей.

В редакцию канала Piter.TV пришло письмо от возмущенных жителей Колпино. Они обвиняют врачей одного из местных родильных отделений в халатности. По словам собеседников нашего СМИ, медики не заметили кровопотерю у ребенка, из-за чего он серьезно пострадал.

ЧП произошло рано утром 14 апреля. В этот день одна из пациенток родильного отделения родила между 7 и 8 часами утра совершенно здоровую дочь. Молодой матери показали ребенка, после чего она похвасталась успешными родами по телефону перед своей семьей. Но после обеда женщину ждали тревожные новости.

"Оказалось, что к этому моменту ребенок уже находился в тяжелом состоянии о чем ей долго не сообщали. Ввиду того, что был плохо закреплен пупочный зажим ребенок потерял много крови. Персонал роддома заметил это уже тогда, когда пеленки пропитались кровью. Заметили случайно. Со слов персонала: "Хорошо, что вообще заметили!" Пришлось срочно делать переливание крови. Ребенка в тяжелом состоянии перевезли в детскую больницу. Сейчас малышка в больнице подключена к специализированному оборудованию. Капельно вводятся антибиотики. Дочь в роддоме, испытав этот ужас находится в состоянии тяжелой депрессии. Постоянно плачет...", - рассказал нам дедушка новорожденной.

По данным Piter.TV, после ЧП акушерка, которая принимала роды, ушла в срочный отпуск. Девочка все еще находится под постоянным наблюдением врачей, ей ежедневно ставят капельницы.